Tre condanne in abbreviato e un patteggiamento in continuazione per la vicenda di una cessione di 10 kg di marijuana. Questa la sentenza disposta, oggi in tribunale a Sassari, dal gup Gian Paolo Piana, per quattro persone imputate con l'accusa di detenzione e traffico di stupefacenti, che sarebbe avvenuta nel maggio 2022 a Porto Torres. 2 anni e 8 mesi per due sassaresi, di 55 e 31 anni, e un 38enne di Nuoro.

Un 39enne nuorese ha invece patteggiato 10 mesi e 20 giorni. Il giudice ha disapplicato la recidiva. A difendere gli imputati i legali Nicola Lucchi, Maurizio Serra, Lorenzo Simonetti e Potito Flagella. Il pm Gianni Caria aveva chiesto pene di poco superiori.

© Riproduzione riservata