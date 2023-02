A Sassari la “Primavera musicale” inizia in anticipo.

Il 2 marzo nella sala Sassu del Conservatorio Musicale prende il via la 21esima edizione della rassegna cameristica, organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa. In calendario 12 concerti, concentrati in tre mesi.

Ad aprire il cartellone è il sassofonista italiano Antonino Mollica trapiantato in Francia, dove da anni riscuote grande successo. Si esibisce col collega Enea Tonetti. Il 4 marzo va in scena con vari gruppi di sassofoni, l’ingresso è libero. Il 13 marzo è il turno del famoso pianista Paolo Restani. Il 20 marzo il clarinettista spagnolo Carlos Casanova e il Quartetto d’archi Ellipsis propongono rifacimenti delle più belle arie di Verdi, Puccini, Mozart, Rossini e Mascagni.

Gli appuntamenti di aprile e maggio- Nella chiesa di San Giacomo alle 20 il concerto del lunedì Santo (3 aprile) “Crux Ave Benedicta” con il Coro delle voci bianche dell’Academia Montis Regalis di Mondovi. Si ritorna poi al Conservatorio per le altre date: il 13 aprile il grande clarinettista Vincenzo Mariozzi si confronterà con promettenti musicisti, come Francesco Mattioli, primo corno solista dell'Orchestra Nazionale della RAI di Torino, e Raffaele Giannotti, primo fagotto solista dei Münchner Philharmoniker di Monaco di Baviera. Il 20 aprile il violista Dimitri Mattu e la pianista Angela Oliviero; il 9 maggio il violinista Lucio Degani spalla dei Solisti Veneti ; il 16 maggio c'è “Il violino a Casa Viardot”, dedicato ad alcune rarità di Duvernoy, Léonard e Fauré. Il 22 maggio si esibisce il violoncellista Vito Paternoster in duo col pianista Pierluigi Camicia.

Chiusura il 29 maggio col concerto “Melange Orientale, Musica e Pace” che avrà come protagonista il virtuoso del flauto dolce Stefano Bagliano con un programma di musiche arabe, israeliane, armene, egiziane, sefardite eseguite in trio di flauto a becco, fisarmonica e violoncello.

© Riproduzione riservata