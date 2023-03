In coincidenza con la Giornata internazionale delle donne, la Filt Cgil Trasporti ha proclamato lo sciopero dei lavoratori degli appalti della società Sda, corrieri della piattaforma di Sassari, che questa mattina hanno manifestato pacificamente a Predda Niedda, davanti alla sede della ditta.

Una protesta per il mancato trattamento di fine rapporto che i lavoratori attendono da oltre un anno dall’ex datore di lavoro, “Cargo Z”, per la non corresponsione della cessione del quinto, importi trattenuti nella busta paga e mai versati ai Fondi di previdenza complementare.

«Uno sciopero che si protrarrà a oltranza fino a quando la stazione appaltante insieme alla società “Cargo Z” non troveranno adeguata soluzione a questo problema», sostiene Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Trasporti . Le “braccia incrociate” mettono a rischio le consegne delle merci, rimaste bloccate già da questa mattina, in attesa che si apra un tavolo di confronto con la categoria. Da oltre un anno il problema non ha trovato soluzione nonostante i solleciti del sindacati, impegnati in trattative che fino ad ora non hanno avuto risposta, costringendo gli addetti della Sda, società che fa capo a Poste Italiane, a manifestare contro la Cargo Z.

