Terminate le indagini relative al tentato omicidio della scorsa estate in via Duca degli Abruzzi a Sassari. Maria Paola Asara è la pm della procura che investiga sulla vicenda, accaduta il 19 luglio 2024, con quattro persone coinvolte, tutte sassaresi.

Secondo quanto appurato dai carabinieri, i fratelli Alessio e Stefano Levanti, di 44 e 38 anni, e il quarantaduenne Luca Silanus, avevano raggiunto una quarta persona, Ugo Poggi, 62 anni, che si trovava nel “Duca Bar” per compiere una specie di spedizione punitiva. L’ipotesi è che uno dei tre abbia sferrato un colpo sulla nuca di Poggi con un martello, o altro oggetto contundente ancora non ritrovato. Le conseguenze dell’impatto erano state importanti, con lesioni come un trauma encefalico, un’emorragia e una frattura del cranio per cui la parte offesa è ancora in cura.

Dopo l’assalto i tre erano spariti e quanto accaduto era stato ricostruito dai militari fino ad arrivare all’arresto dei presunti aggressori, accusati anche di porto d’arma atta a offendere. I tre sono difesi, per quanto riguarda i Levanti, dai legali Paolo Spano e Marco Palmieri, mentre Silanus è assistito dall’avvocato Lorenzo Galisai.

La quarta persona indagata, difesa dall’avvocata Maria Assunta Argiolas, è la stessa vittima su cui pende l’ipotesi di reato di minaccia perché avrebbe rivolto, dopo l’aggressione, una serie di frasi intimidatorie verso il trio.

© Riproduzione riservata