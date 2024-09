Arrestata ieri a Sassari dai carabinieri la terza persona indagata con l’accusa di tentato omicidio per un’aggressione avvenuta il 19 luglio scorso in un bar di via Duca degli Abruzzi.

La vittima, un 62enne sassarese, nella circostanza era stato colpito al capo con un oggetto contundente riportando un trauma encefalico e delle lesioni per cui è tuttora in cura. Due sospettati per l’episodio, Alessio e Stefano Levanti, difesi dagli avvocati Paolo Spano e Mario Pittalis, si trovano già a Bancali dallo scorso 28 agosto e il gip, la scorsa settimana, ha negato loro la scarcerazione.

Il terzo indagato, Luca Silanus, è stato – come scritto – fermato ieri dai militari dell’Arma, appena tornato da fuori Sardegna, e si trova anche lui nella Casa circondariale Bacchiddu. A difenderlo il legale Lorenzo Galisai.

