Rigettata l'istanza di scarcerazione per Luca Silanos, una delle tre persone indagate per il tentato omicidio di un 62enne lo scorso luglio a Sassari.

A deciderlo il gip Gian Paolo Piana che già aveva espresso parere sfavorevole una settimana fa sugli altri due coinvolti nella vicenda, Alessio e Stefano Levanti.

Lorenzo Galisai, avvocato di Silanos, ha annunciato che presenterà una richiesta al tribunale del Riesame in merito alla misura di custodia cautelare del suo cliente, al momento detenuto a Bancali con le altre due persone.

Il 19 luglio scorso tre persone avevano aggredito un sassarese, che si trovava in un bar di via Duca degli Abruzzi, colpendolo con un oggetto contundente sulla nuca, forse un martello. Il 62enne aveva riportato un trauma cranico ed è ancora in cura.

A condurre le indagini, su disposizione della procura e della pm Maria Paola Asara, sono i carabinieri. Gli avvocati difensori dei Levanti sono Paolo Spano e Marco Palmieri.

