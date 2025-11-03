Si muoveva in modo sospetto e la polizia di Stato l’ha fermato ieri in via Rockefeller a Sassari. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga e per reati contro la persona, si è mostrato nervoso portando gli agenti della Volante a condurre un controllo accurato. L’evidenza era l’odore di marijuana che “emanava”, insieme al fatto che l’uomo cercava di nascondere la sostanza in un borsello che portava appresso.

L’ispezione successiva ha portato al rinvenimento di 30 grammi di marijuana e di una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, considerata frutto dell’attività di spaccio.

Nell’abitazione dell’indagato sono emersi poi ulteriori dosi di droga, materiale per il confezionamento e denaro contante. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

