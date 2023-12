Aveva usato lo spray al peperoncino contro l'ex marito, nel 2021 a Sassari, durante la vendita all'incanto di un immobile pignorato. E per questo era stata imputata per turbativa d'asta in un processo che si è concluso oggi con l'assoluzione, decretata dalla giudice Valentina Nuvoli, perché il fatto non sussiste.

Due anni fa nello studio di un avvocato si teneva la vendita all'asta del bene dei due e la donna, saputo che l'ex marito stava per raggiungerli, si era messa a urlare, secondo le accuse, sostenendo di avere paura di lui.

All'arrivo dell'uomo gli aveva spruzzato contro lo spray sia sul pianerottolo che nell'ingresso dello studio legale, continuando anche all'arrivo dei carabinieri mentre insultava l'ex coniuge. Tutto questo, riferisce il capo d'imputazione, turbando il procedimento amministrativo in corso. A difendere la donna l'avvocato Stefano Porcu mentre la pm era Paola Manunza che aveva chiesto 6 mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata