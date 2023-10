Quasi 300 grammi di marijuana e 740 euro.

La Polizia di Sassari ha arrestato un uomo, trovato in possesso della droga, di materiale per il confezionamento e del denaro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Diverse le segnalazioni arrivate agli agenti: in una casa della periferia cittadina, dal viavai di gente, era evidente che era attiva una piazza di spaccio.

Dopo una serie di attività di osservazione è stato arrestato il responsabile, residente in città e con precedenti.

