Assolto perché non si era avvertito il suo legale.

La giudice Elena Barmina ha disposto l’assoluzione, nei giorni scorsi in tribunale a Sassari, di un uomo di Bonorva accusato di guida in stato di ebbrezza.

Questi era stato condotto al pronto soccorso di Ozieri dopo un incidente stradale avvenuto nell’ottobre del 2022 sempre nel paese del Logudoro.

La persona, che non avrebbe causato il sinistro, era stata sottoposta a un esame clinico per accertare l’eventuale presenza di alcol nel sangue. Questo su richiesta dei carabinieri che, con una email, avevano chiesto al personale sanitario di effettuare il test avvertendoli però anche che l’uomo doveva essere avvisato che, nell’operazione, doveva farsi assistere dal suo legale. Ma i medici non hanno fatto quanto richiesto e hanno proceduto allo screening, che aveva dato esito positivo.

Per questo, in sede di discussione, Fabrizio Manai, legale dell’imputato, ha sottolineato come il valore dell’analisi fosse nullo, vista la mancata informazione al suo cliente.

Oltretutto lo stesso avvocato ha rimarcato che un campione scoperto positivo con un test di screening di tipo immunochimico non ha alcun valore legale se non confermato con una metodica più specifica. Anche i sanitari del pronto soccorso avevano inoltre scritto nel referto inviato ai militari che «i risultati non hanno valenza medico-legale». E così alla fine, nonostante la richiesta del pm di 6 mesi di reclusione, la giudice ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

