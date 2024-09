Inizio di anno scolastico, oggi a Sassari in via Cilea, con il sindaco Giuseppe Mascia e l’assessora comunale all’istruzione Nicoletta Puggioni. La scuola elementare del quartiere di Latte Dolce è stata colpita quest’estate da un incendio appiccato da ignoti che ha reso inagibile parte dell’edificio. Nel frattempo si è lavorato per trasferire alcune classi in altre aule della struttura facendo slittare di qualche giorno il principio delle lezioni ma, in questo modo, permettendo che i piccoli restassero nello stesso edificio, in attesa che si proceda con la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’area attaccata dai vandali.

«Anche questo brutto gesto», hanno affermato Mascia e Puggioni, che hanno visitato tutte le classi, «ci deve insegnare qualcosa. La scuola è un bene di tutti e come tale va trattato con cura e rispetto. Ogni spazio pubblico appartiene alla comunità e noi dobbiamo custodirlo gelosamente per lasciarlo in buone condizioni a chi arriva dopo di noi».

Sindaco e assessora hanno anche accolto nel cortile della scuola i bambini che stamattina hanno cominciato la prima elementare. «Studiare è importante», hanno concluso, «perché ci permette di crescere, di conoscere, di sapere e di capire meglio quello che succede intorno a noi, e ci garantirà in futuro la libertà di fare quel che più ci appassiona: buon anno scolastico a tutte e a tutti».

