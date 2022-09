In soli otto mesi la polizia locale di Sassari ha rilevato 767 incidenti stradali, di cui 211 sono nel periodo tra giugno e agosto.

Gli agenti proseguono le attività previste dalla campagna di sicurezza con controlli sul rispetto dei limiti di velocità. Dal comando confermano che fino al 15 dicembre le pattuglie saranno in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Prati, via Don Sturzo, viale Porto Torres, via Domenico MilleLire, via De Martini, via Buddi Buddi, Ottava (ex SS131 tratto che attraversa la borgata di Ottava), SP18 Bancali e SP 82 Campanedda.

Grazie all’utilizzo di due telelaser, i poliziotti effettuano esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui compie la condotta illecita. In questo modo viene assicurata “la trasparenza dell’attività” e si crea “la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver creato un pericolo per sé e per gli altri”.

Contemporaneamente, “si ha la possibilità di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale di contestazione”.

Tra gennaio e agosto sono state contestate 486 violazioni e ritirate 30 patenti di guida.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata