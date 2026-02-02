Notte di paura nel quartiere della Pietraia. Due giovani hanno tentato di incendiare una Renault Twingo parcheggiata in via Napoli, all’angolo con via Amalfi, utilizzando liquido infiammabile e diavolina.

È accaduto tra domenica e lunedì, poco prima della mezzanotte. Provvidenziale l’intervento del proprietario dell’auto che, accortosi delle fiamme, è riuscito a scendere in strada e a spegnerle prima che il fuoco divorasse completamente la carrozzeria.

Alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero ripreso l’intera scena. I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto e lavorano per risalire ai responsabili.

Sull’episodio è intervenuto il consigliere comunale della Lega Michele Pais, rilanciando l’allarme sicurezza in città. «Ancora un incendio doloso, ancora una vettura distrutta nel cuore della notte, a pochi passi dal grave attentato dinamitardo di un mese fa con l’esplosione di una bomba carta», commenta.

Secondo Pais non si tratta più di episodi isolati. «Siamo di fronte a una sequenza inquietante che sta generando paura e disperazione tra i cittadini», avverte il consigliere leghista chiedendo un cambio di passo deciso: «L’Amministrazione comunale, insieme alle autorità competenti e alle forze dell’ordine, deve assumere pienamente in carico un problema che ha ormai superato ogni livello di guardia. Non bastano interventi marginali o il pugno duro sui divieti di sosta: servono azioni concrete, incisive, sul piano della prevenzione e della repressione dura di questi fenomeni di criminalità organizzata».

© Riproduzione riservata