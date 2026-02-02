Alghero, auto in fiamme nella notte. Pais: «Ennesimo attentato incendiario»Alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero ripreso l’intera scena
Notte di paura nel quartiere della Pietraia. Due giovani hanno tentato di incendiare una Renault Twingo parcheggiata in via Napoli, all’angolo con via Amalfi, utilizzando liquido infiammabile e diavolina.
È accaduto tra domenica e lunedì, poco prima della mezzanotte. Provvidenziale l’intervento del proprietario dell’auto che, accortosi delle fiamme, è riuscito a scendere in strada e a spegnerle prima che il fuoco divorasse completamente la carrozzeria.
Alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero ripreso l’intera scena. I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto e lavorano per risalire ai responsabili.
Sull’episodio è intervenuto il consigliere comunale della Lega Michele Pais, rilanciando l’allarme sicurezza in città. «Ancora un incendio doloso, ancora una vettura distrutta nel cuore della notte, a pochi passi dal grave attentato dinamitardo di un mese fa con l’esplosione di una bomba carta», commenta.
Secondo Pais non si tratta più di episodi isolati. «Siamo di fronte a una sequenza inquietante che sta generando paura e disperazione tra i cittadini», avverte il consigliere leghista chiedendo un cambio di passo deciso: «L’Amministrazione comunale, insieme alle autorità competenti e alle forze dell’ordine, deve assumere pienamente in carico un problema che ha ormai superato ogni livello di guardia. Non bastano interventi marginali o il pugno duro sui divieti di sosta: servono azioni concrete, incisive, sul piano della prevenzione e della repressione dura di questi fenomeni di criminalità organizzata».