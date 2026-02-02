L’obiettivo è creare nuove competenze professionali nei settori della Green e Blue Economy, fondamentali per una crescita sostenibile dell’area mediterranea, favorendo l’adozione di pratiche ESG (Environmental, Social and Governance). Ha preso il via a Sassari il corso gratuito di formazione per Green Manager Transfrontalieri, iniziativa promossa da Confindustria Centro Nord Sardegna insieme ai partner del progetto Interreg EXTRAVERT - Esperti per la Transizione Verde Transfrontaliera, finanziata dal Programma Interreg VI Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Il percorso formativo proseguirà fino al prossimo luglio in presenza e online, con anche dei soggiorni studio di affiancamento a imprese del territorio. Partecipano 25 giovani tra i 18 e i 35 anni, quattro per Confindustria Centro Nord Sardegna, gli altri per i partner del progetto Interreg EXTRAVERT per le aree di Toscana (province costiere), Liguria, Corsica, Var e Alpi Marittime (Francia).

Tra i docenti c'è Daniela Meloni, imprenditrice esperta nel campo del turismo sostenibile, selezionata in Sardegna grazie alla sua esperienza di Limòlo House 56 Green a Cabras, caso d'eccellenza assoluto, progetto di ospitalità in co-living, turismo responsabile e promozione del territorio. «È un vero piacere e onore essere coinvolta in un percorso di formazione così innovativo per condividere la mia passione e le mie esperienze di turismo sostenibile e rigenerativo. I giovani Green Manager possono essere importanti per favorire un impatto più sostenibile del turismo di domani».

La figura del Green Manager è stata inserita nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione, inquadrata come “Responsabile per il coordinamento, l'attuazione e l'implementazione di processi e azioni sostenibili in base ai principi della Green e Blue Economy (Green Manager)”. Tra i suoi compiti vi sono il coordinamento, l'attuazione e l'implementazione all'interno di enti pubblici e privati di processi produttivi eco-sostenibili applicando i principi dell'economia circolare ovvero della Green e Blue Economy, attraverso le tecnologie esistenti, e seguendone gli avanzamenti; valuta l'impatto ambientale, partecipa alla stesura del bilancio di sostenibilità e implementa azioni di valorizzazione e riciclo dei materiali e dei rifiuti in accordo con i quadri normativi di riferimento; applica politiche territoriali e di sviluppo sostenibile; gestisce le attività di fundraising e di progettazione per l'accesso ai finanziamenti privati, pubblici e comunitari; promuove la creazione e l'animazione di reti di imprese e partnership.

