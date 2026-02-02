Il teatro Astra di Sassari ospiterà il 3 marzo "Noi e la Costituzione" monologo-spettacolo di e con Luigi De Magistris per la regia di Andrea de Goyzueta. Lo spettacolo, organizzato da Roble Factory, punta i riflettori su storie costituzionalmente orientate, partendo dall'attenta narrazione di quei sistemi di potere che impediscono la piena realizzazione democratica di un paese e che ne ostacolano l'attuazione costituzionale, per arrivare alla rievocazione di momenti di grande risveglio collettivo e partecipazione popolare.

Dal suo appassionato racconto personale di pubblico ministero in Calabria prima e di sindaco di Napoli poi, Luigi de Magistris porta sul palcoscenico un pezzo di storia italiana fino ai giorni nostri.

Un racconto che grazie anche ai video di Carlo Iavazzo diventa storia collettiva di impegno civile, un inno alla non rassegnazione e all'attuazione dal basso della Costituzione.

