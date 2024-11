Sassari al terzo posto in Italia per la donazione degli organi. È uno dei dati emersi ieri a Palazzo Ducale, nella prima commissione consiliare presieduta da Stefano Manai, con l’audizione della dottoressa Paola Murgia, referente locale del Centro Trapianti per l’Aou, dei dottori Chiara Favini e Michele Podda e svoltasi alla presenza dell’assessora Patrizia Mercuri.

Secondo l’Indice del Dono 2024 il capoluogo turritano ha raggiunto un ottimo risultato: il 79,7% dei cittadini ha acconsentito alla donazione.

Sono infatti 96.310 i sì a Sassari, cifra superiore a tutte le altre città sarde, compresa Cagliari ferma a più di 86mila sottoscrizioni. Resta però sempre il 20% di persone che rifiutano la donazione anche perché, talvolta, non in possesso delle informazioni essenziali.

In questo senso il Comune potrebbe, insieme alle altre istituzioni, come è emerso dalla seduta, promuovere campagne informative permanenti, collaborazioni con le scuole per educare i giovani alla donazione, offrire ai cittadini eventi aperti con il coinvolgimento diretto del Centro Trapianti e di esperti.

