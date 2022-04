Momenti di paura per un'anziana di Sassari, tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo che il suo appartamento è stato invaso dalle fiamme.

L’intervento del 115 è stato richiesto in via Sardegna, in pieno centro.

Qui gli operatori hanno prontamente soccorso la donna, asmatica, evitando che rimanesse ustionata o intossicata dalle fiamme. Poi sono iniziate le operazioni per domare il rogo.

Secondo una prima ipotesi, l’incendio si è originato da una stufetta elettrica posizionata nel bagno, forse a causa di un malfunzionamento.

Dopo l’estinzione delle fiamme, l’appartamento è stato messo in sicurezza.

Come detto, nessuna conseguenza per l’inquilina.

In azione sul posto anche il 118 e la Polizia di Stato.

(Unioneonline/l.f.)

