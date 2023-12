Tragedia sfiorata a Sassari la sera di Natale. Ieri due auto si sono scontrate violentemente per una mancata precedenza in pieno centro, all’incrocio tra via Zanfarino e via Torres. Ad avere la peggio due bambine di 5 e 10 anni, che viaggiavano con i genitori e sono state entrambe portate dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

Dopo gli accertamenti, per fortuna i medici hanno rassicurato sulle loro condizioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, i conducenti delle due vetture, una Ford e una Peugeot, sono risultati entrambi negativi all’alcol test.

Nonostante le ripetute raccomandazioni della Polizia municipale, si tratta dell’ennesimo incidente in quella parte di città, sempre a causa di stop non rispettati e mancate precedenze in una zona 30, dove il limite consentito – e spesso e volentieri superato – è di 30 km orari.

A meno di 100 metri dal luogo dello scontro di ieri lo scorso settembre un incidente simile è costato la vita a una donna di 48 anni, e anche la sera della vigilia di Natale si sono registrati due feriti in zona per lo scontro tra due auto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata