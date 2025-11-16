la violenza
16 novembre 2025 alle 17:10
Sassari, sangue in via Al Rosello: ferito un cittadino stranieroL’uomo colpito con un oggetto appuntito, indagano i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aggressione stanotte in via Al Rosello a Sassari ai danni di un extracomunitario.
L’uomo è stato colpito in una casa del centro storico da un’altra persona, con un oggetto appuntito, al polso e alla fronte.
Testimonianza dello scontro sono le larghe macchie di sangue presenti ancora sulla strada. Sono stati i carabinieri a intervenire sul posto ma non si sa ancora se ci siano stati degli arresti.
© Riproduzione riservata