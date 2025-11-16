Aggressione stanotte in via Al Rosello a Sassari ai danni di un extracomunitario.

L’uomo è stato colpito in una casa del centro storico da un’altra persona, con un oggetto appuntito, al polso e alla fronte.

Testimonianza dello scontro sono le larghe macchie di sangue presenti ancora sulla strada. Sono stati i carabinieri a intervenire sul posto ma non si sa ancora se ci siano stati degli arresti.

