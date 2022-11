Situazione di pericolo in via Flavio Gioia, nel popoloso quartiere Latte Dolce di Sassari. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto saltare la grata di un tombino. Che da ieri notte si è trasformato in una voragine.

Un pericolo per automobilisti e pedoni. Specie durante l'oscurità. Il comune non è intervenuto per transennare e mettere in sicurezza il perimetro del tombino saltato.

«Mi auguro non succeda nulla - afferma Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere -. Il pericolo che si sta correndo è enorme. Sapevamo comunque che alle prime piogge qualcosa sarebbe successo. Molti tombini inoltre sono intasati».



© Riproduzione riservata