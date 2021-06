Peggiora ancora la situazione legata al coronavirus a Sassari. In base alle comunicazioni arrivate da Palazzo Ducale, sono saliti a 52 i cittadini positivi al Covid-19, di cui due ricoverati in ospedale Salgono a 117 le persone in quarantena. Rispetto all'ultimo bollettino sono risultate positive altre dieci persone.

Borutta, piccolo centro del Meilogu, è ora libero dal coronavirus. Dopo che, già nei giorni scorsi, un cittadino era stato dichiarato guarito, ora gli altri due cittadini che erano ancora positivi, hanno vinto definitivamente la loro battaglia contro il Covid-19.

"Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo - ha dichiarato il sindaco, Silvano Arru - ma ciò non deve farci abbassare la guardia: invito i miei cittadini a tenere alto il livello di attenzione e a continuare a rispettare le regole".

Arrivano buone notizie anche da Nule, paese del Goceano, dove scendono da quattro a tre i cittadini positivi al coronavirus.

"Alla persona in questione auguriamo un pronto rientro in società - ha sottolineato il sindaco, Antonio Giuseppe Mellino -. Il mio appello è quello di continuare a rispettare scrupolosamente le regole e usare i dispositivi di protezione individuale".

