Via Brigata Sassari come meta preferita dei furti da parte di un 31enne. Nei giorni scorsi si era impossessato di un battente di rame venendo arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Rimesso in libertà è ritornato sulla “scena del delitto” nel capoluogo turritano e, ieri sera, ha mirato verso un bersaglio più grosso, sempre in via Brigata Sassari, rappresentato da una bicicletta elettrica del valore di mille euro.

L’uomo ha rubato il mezzo dandosi alla fuga ma sulle sue tracce si sono messi presto coloro che lo avevano arrestato nei giorni scorsi: gli agenti delle Volanti. I poliziotti della questura hanno impiegato poco a rintracciarlo grazie al gps della bici.

Il 31enne, raggiunto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto e violenza sulle cose esposte alla pubblica fede.

Oggi, nella direttissima in tribunale, la giudice Monia Adami ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma. Il pm era Giovanni Dore ed Emiliano Alfonso l’avvocato della difesa.

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