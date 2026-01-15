Chiuso l’ultimo tratto di strada di via Enrico Costa a Sassari.

La decisione del Comune arriva su richiesta dei vigili del fuoco per il timore che possano avvenire ulteriori cadute di calcinacci dal campanile della chiesa di San Giuseppe.

A inizio anno erano crollati alcuni frammenti sulle autovetture parcheggiate proprio nell’ultima parte della strada sotto l’edificio. In quell’occasione erano intervenuti i pompieri che avevano controllato la struttura ritenendo necessarie delle opere di ristrutturazione per mettere in sicurezza la chiesa.

