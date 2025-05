Appello del Comune di Sassari agli operatori economici.

L’obiettivo è raccogliere manifestazioni di interesse per essere invitati alla procedura di affidamento di lavori che riguarderanno Sassari 2 e Baddimana. Opere il cui intento è ricucire i due quartieri, ormai in piena espansione, vicino a un’area che interessa via Piredda, via Bonorva, via Baldedda e via Monte Furru, con una ampia riqualificazione urbana. In questi spazi si prevede di realizzare una piazza polifunzionale di 940 mq per il mercato rionale e altre funzioni socio-culturali, e poi un’area verde attrezzata con percorso vita-salute.

E ancora, nei programmi dell’amministrazione comunale, si vuole creare un’area parcheggio con stazione di bike-parking coperta da una pensilina fotovoltaica, la sistemazione di via Bonorva con l’integrazione delle piste ciclabili, in connessione con quelle esistenti e altre da realizzare.

Chi intende partecipare alle gare per l’affidamento dei lavori deve presentare domanda entro le 12 del 22 maggio esclusivamente tramite Richiesta di Informazioni (RdI) Codice rfi_12520, pubblicata sulla Piattaforma SardegnaCat.

