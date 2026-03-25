Un piccolo argine contro i cambiamenti climatici a Sassari. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità-tecnico-economica dei lavori che avverranno in due aree di Monte Rosello: la piazzetta di Traversa Nurra e la gradinata di via Sorso/via Annunzio Cervi. Si tratta di un intervento da 142mila euro, finanziato dal progetto europeo interreg Adaptwise, che farà nascere nei due spazi aree ombreggiate, attivando la depavimentazione e la piantumazione di specie arboree.

Con l’intento di mitigare fenomeni come le ondate di calore, in forte aumento negli ultimi tempi, provocate dalla scarsa presenza di alberi e dall’abbondanza di superfici impermeabili. Le vittime più frequenti sono gli anziani, la categoria anagrafica più presente a Monte Rosello, quartiere dove, tra il 2024 e 2025, si è compiuta una ricerca, a cura dell’impresa di pianificazione territoriale Tamalacà, che ha individuato criticità e soluzioni ambientali, incontrando abitanti, stakeholder e mappando le zone attraverso il Geographic Information System.

Tra gli orizzonti possibili di intervento le due azioni pilota, gestite dal settore Ambiente del Comune, che creeranno due rifugi climatici di cui è prevista la conclusione nel 2027. Le ricadute attese sono anche il calo dei gradi percepiti. “Non è possibile stimare al momento- aveva riferito in un’intervista Marinella Osilo, Responsabile unica del procedimento e funzionaria dell’assessorato Ambiente- quanti gradi ci sarebbero in meno ma bisogna ricordare che, talvolta, basta sottrarne uno per ottenere risultati importanti”.

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