Situazione indecorosa, in via Giovanni Melis, nel quartiere Carbonazzi di Sassari. Il giardino è ridotto da tempo a un immondezzaio, anche per colpa dei soliti incivili che vi abbandonano ogni tipo di rifiuto.

Non è certo migliore la situazione sotto i portici delle case popolari gestite da Area, colme anch'esse di rifiuti e di materiale di risulta, probabilmente lasciato lì anche da non residenti.

Gli abitanti di via Melis sono esasperati. «Se all'inciviltà si aggiunge la scarsa attenzione delle istituzioni ecco che si arriva al vergognoso punto di oggi», dicono in coro, «Perché se è vero che c'è chi sporca è anche vero che nessuno controlla e pulisce regolarmente. Ma anche la manutenzione degli stabili popolari non è certo delle migliori. Quindi tocca a noi sopportare da anni questo stato di cose, che peggiora di giorno in giorno».

