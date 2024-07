Riaperta questo pomeriggio, nella biblioteca comunale di piazza Tola a Sassari, la sala giovani. Due gli spazi dedicati alla nuova sezione, uno rivolto ai più piccoli, dotato di cuscini, libri cartonati e tattili, e uno per una fascia d’età superiore che avrà a disposizione le postazioni internet, fumetti, riviste e libri.

“Queste sale sono nate- spiega l’assessora alla Cultura, Marketing turistico, Politiche educative, giovanili e sportive Niccoletta Puggioni- anche per divenire uno spazio di aggregazione, dove i bambini e le famiglie possano sentirsi a casa, sia trovando un libro da leggere che trovando un’attività di animazione da svolgere”. E sono stati diversi gli intrattenimenti promossi oggi in biblioteca, davanti a un gran numero di piccoli, con musica, teatro, letture e giochi come la caccia al tesoro a cura dell’associazione Il Colombre.

“Questi spazi sono stati ristrutturati e riqualificati- afferma la direttrice responsabile della biblioteca Maria Antonietta Ruiu- grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che li ha resi finalmente accoglienti e a misura di bambino”. 6500 i volumi a disposizione oltre a numerosi dvd con cartoni animati, film e documentari. “La biblioteca- continua Ruiu- aderisce al progetto “Nati per leggere”, iniziativa nazionale che promuove la lettura per i bambini da 0 a 5 anni, e a “TuttInlibro”. Quest’ultimo è finanziato dal Cepel e la biblioteca comunale di Sassari è stata l’unica in Sardegna a essere stata scelta per aderirvi. Grazie al suo contributo si è riusciti ad acquistare, riferisce la responsabile, “una bella collezione di libri ad alta accessibilità”.

