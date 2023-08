Continuano a cadere come le ciliegie i rami degli alberi a Santa Maria di Pisa, grande quartiere di Sassari. In piazza Toscanini è caduto un grosso ramo sopra una macchina in sosta. Cedimenti anche in piazza Puccini.

La situazione è tale che i rami di diversi alberi, schiacciati dal loro peso, hanno raggiunto praticamente l'altezza d'uomo, impedendo anche il passaggio. Fatti che continuano (e peggiorano) da mesi, senza che nessuno faccia nulla. Un quartiere popolare quasi abbandonato a se stesso, in cui la sicurezza appare sempre più un optional. A volte sono i vigili del fuoco a potare gli alberi, quando si verificano crolli.

Comune ed Area (che ha la proprietà degli immobili popolari della piazza e di quasi tutta la zona) continuano nel loro conflitto di competenze. Che data la situazione sta per diventare oramai paradossale.

«A fine aprile abbiamo avuto un incontro con l'assessore comunale all'Ambiente - spiega Danilo Farina, componente del comitato di quartiere -. In quella occasione ci disse che per risolvere il problema esisteva uno spiraglio tra Area e Foresta. Ma ancora nulla di fatto: gli alberi continuano a crescere e cadere».



© Riproduzione riservata