Una giovane donna di Padru è morta la notte scorsa mentre dava alla luce la terza figlia con parto cesareo.

Giovanna Satta, 25 anni, si era recata al reparto di ostetricia e ginecologia delle Cliniche San Pietro di Sassari per una complicanza legata alla terza gravidanza ma poco dopo il ricovero, per cause ancora in via di accertamento, la giovane è deceduta.

La piccola Silvia, questo il nome scelto per la neonata, è miracolosamente sopravvissuta. Nonostante la giovane età pare che la donna stesse affrontando una gravidanza delicata e che si temessero complicanze legate al terzo parto cesareo.

Giovanna Satta lascia altri due figli piccoli di due e un anno. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

La notizia ha gettato nel dolore la comunità di Padru. “Siamo addolorati per questo dramma, che ci sconvolge tutti. Abbiamo già dato il via alla catena di solidarietà per dare aiuto alla famiglia e al marito disoccupato”, dice il sindaco, Antonello Idini.

© Riproduzione riservata