I rider sotto la lente della polizia locale di Sassari.

Gli agenti hanno effettuato una raffica di controlli sotto i Portici Crispo, verificando i documenti e portando via diverse bici elettriche, requisite in un furgone della Municipale.

I rider stazionano spesso sotto i Portici Crispo prima di partire per le consegne. Presente sul posto anche il comandante della polizia locale Gianni Serra.

