polizia locale
16 settembre 2025 alle 20:27aggiornato il 16 settembre 2025 alle 20:55
Sassari, raffica di controlli sui rider in biciI vigili in azione sotto i Portici Crispo
I rider sotto la lente della polizia locale di Sassari.
Gli agenti hanno effettuato una raffica di controlli sotto i Portici Crispo, verificando i documenti e portando via diverse bici elettriche, requisite in un furgone della Municipale.
I rider stazionano spesso sotto i Portici Crispo prima di partire per le consegne. Presente sul posto anche il comandante della polizia locale Gianni Serra.
