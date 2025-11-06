Alghero, la città si accende di luce per NataleApprovato il programma per l’allestimento delle luminarie 2025
La Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il programma per l’allestimento delle luminarie natalizie 2025, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione dell’immagine della città e nel sostegno al commercio locale durante le festività. «L’installazione delle luminarie - ha dichiarato il sindaco Cacciotto - rientra nella più ampia strategia di promozione turistica e culturale che da anni rende Alghero una delle mete più attrattive della Sardegna nel periodo natalizio. Il nostro obiettivo è rendere più bella tutta la città: il centro storico, i quartieri e le borgate, con interventi ancora più capillari rispetto agli anni passati».
Gli interventi interesseranno le principali vie e piazze cittadine, con attraversamenti e installazioni luminose nelle aree a maggiore vocazione commerciale e turistica: via Vittorio Emanuele, via XX Settembre, via Sassari, via Mazzini, via Cagliari, via La Marmora, via Don Minzoni, via Giovanni XXIII, oltre al Lungomare Barcellona e alle piazze principali. Previsto anche il posizionamento di illuminazioni artistiche e proiettori su edifici storici e luoghi di culto, per valorizzare l’atmosfera del centro e dei punti più suggestivi della città. «Il Natale ad Alghero è ormai un marchio riconosciuto e apprezzato», commenta l’assessora al Turismo e allo Sviluppo economico Ornella Piras.
«Siamo lieti di aver rinnovato anche quest’anno la collaborazione con i Centri Commerciali Naturali, che contribuiscono in modo decisivo alla buona riuscita del periodo natalizio. L’Amministrazione sostiene con convinzione i CCN, parte attiva nello sforzo collettivo di rendere Alghero una meta sempre più accogliente».