La Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il programma per l’allestimento delle luminarie natalizie 2025, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione dell’immagine della città e nel sostegno al commercio locale durante le festività. «L’installazione delle luminarie - ha dichiarato il sindaco Cacciotto - rientra nella più ampia strategia di promozione turistica e culturale che da anni rende Alghero una delle mete più attrattive della Sardegna nel periodo natalizio. Il nostro obiettivo è rendere più bella tutta la città: il centro storico, i quartieri e le borgate, con interventi ancora più capillari rispetto agli anni passati».

Gli interventi interesseranno le principali vie e piazze cittadine, con attraversamenti e installazioni luminose nelle aree a maggiore vocazione commerciale e turistica: via Vittorio Emanuele, via XX Settembre, via Sassari, via Mazzini, via Cagliari, via La Marmora, via Don Minzoni, via Giovanni XXIII, oltre al Lungomare Barcellona e alle piazze principali. Previsto anche il posizionamento di illuminazioni artistiche e proiettori su edifici storici e luoghi di culto, per valorizzare l’atmosfera del centro e dei punti più suggestivi della città. «Il Natale ad Alghero è ormai un marchio riconosciuto e apprezzato», commenta l’assessora al Turismo e allo Sviluppo economico Ornella Piras.

«Siamo lieti di aver rinnovato anche quest’anno la collaborazione con i Centri Commerciali Naturali, che contribuiscono in modo decisivo alla buona riuscita del periodo natalizio. L’Amministrazione sostiene con convinzione i CCN, parte attiva nello sforzo collettivo di rendere Alghero una meta sempre più accogliente».





© Riproduzione riservata