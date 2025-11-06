L’edizione 2025 si concentra sul tema “A Scuola al Sicuro”, un percorso di sensibilizzazione dedicato alla cultura della sicurezza negli ambienti scolastici e di vita quotidiana, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, responsabilità e prevenzione tra i giovani. La maniera più appropriata per ricordare Angelo Serra, nulvese morto sette anni fa a causa di un incidente sul lavoro.

Domani alle 11, nell'Istituto “Agrario “Pellegrini” di Sassari riparte il progetto “Borsa di Studio Angelo Serra a Scuola”, promosso dalla Fondazione Angelo Serra ETS. La presentazione verrà ripetuta il 14 novembre. Le altre presentazioni sono state programmate all'Istituto “Angioy” il 17 e 24 novembre e al Liceo Spano il 21 e 28 novembre. La Fondazione introdurrà il tema ai ragazzi e alle ragazze avviando poi le attività di formazione dedicate alla sicurezza. Le cerimonie di premiazione finale sono in programma per il 30 novembre e il 16 dicembre.

Il bando, disponibile sul sito della Fondazione, prevede l’assegnazione di borse di studio a chi saprà distinguersi nella realizzazione di elaborati e progetti coerenti con il tema proposto. L’iniziativa coinvolge le scuole del territorio attraverso incontri formativi e momenti di confronto guidati da esperti e formatori.

