Intervento urgente dell’Enel a Sassari. Dalle 9 di domani, mercoledì 8 luglio, gli operatori dell’Ente eseguiranno un lavoro in viale Trento, necessario per garantire la continuità dell'alimentazione elettrica, anche in condizioni di emergenza, a beneficio di numerose utenze della zona.

Il cantiere, secondo le previsioni, dovrebbe terminare in giornata e riguarderà il tratto di viale Trento prima del semaforo all'incrocio con viale Umberto.

Per rendere possibile l’intervento sarà occupata una corsia della carreggiata. Il traffico rimarrà aperto e regolato da movieri per tutta la durata dell'intervento, in modo da garantire la sicurezza e il normale passaggio dei mezzi e dei pedoni.

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