Proseguono i controlli della Polizia locale di Sassari sulle strade del territorio, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e sensibilizzare la popolazione sull’importanza, ai fini della sicurezza, del rispetto delle norme alla guida.

I dati, purtroppo, parlano chiaro: da gennaio a luglio sono stati rilevati 794 incidenti stradali, di cui 233 con lesioni e ben sette con conseguenze mortali, spesso causati dall’effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti durante la guida. Nello stesso periodo la Polizia locale ha rilevato 29 incidenti con conducenti in stato di alterazione psico-fisica per l’abuso di alcol, sette per il consumo di sostanze psicotrope/stupefacenti, diciotto con fuga ed omissione di soccorso.

Nel 2023 sono state, inoltre, 255 le violazioni accertate per l’uso del cellulare alla guida. Ancora più allarmante quello relativo all’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori trasportati sui veicoli: 203 gli illeciti accertati.

E poi l’eccesso di velocità: i controlli stradali realizzati nelle strade urbane del territorio da gennaio a luglio hanno permesso di accertare oltre 300 violazioni e di ritirare 15 patenti di guida per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, in alcuni casi di oltre 60 km/h. La Buddi Buddi (strada di collegamento al litorale di Platamona) si conferma la strada in cui si registra il maggior numero di condotte trasgressive.

I CONTROLLI – Con l’inizio di agosto il Comando della Polizia locale ha dunque intensificato le azioni di controllo: da oggi e fino al 24 settembre il telelaser sarà posizionato sulla S.S. 200 (Sassari-Sorso), S.P. 18 Bancali, S.P. 42 Campanedda, via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, a Ottava (ex. Ss131), sull’ex SS291 Sassari-Fertilia e in via Caniga.

Le attività rientrano nell’ambito dell’operazione trasparenza, che oltre a un incremento dei controlli con particolare attenzione alle strade che registrano i più alti livelli di incidentalità prevede attività di educazione e sensibilizzazione del Comando nelle scuole del territorio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata