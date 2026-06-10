“Cantieri trasparenti”: così si chiama il protocollo approvato dalla Giunta comunale di Cagliari che impone «un insieme di standard minimi obbligatori finalizzati a migliorare la comunicazione alla cittadinanza nei cantieri che comportano occupazione o interventi sul suolo pubblico».

Quanto dura? Per cosa? E quali saranno le migliorie? Il Comune parla di regole più chiare per interventi su «strade, marciapiedi e spazi pubblici, garantendo informazioni facilmente leggibili sulla natura dei lavori, sui soggetti che li realizzano e sui benefici attesi per la collettività».

Il protocollo prevede l'installazione di una cartellonistica informativa supplementare che integra, senza sostituirli, gli obblighi già previsti dalla normativa vigente. I nuovi pannelli dovranno assicurare una comunicazione più semplice ed efficace, con indicazioni chiare sul committente, sull'esecutore dei lavori, sulle finalità dell'intervento e, nei casi previsti, attraverso QR code che consentano di accedere ad ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Sono inoltre previste specifiche misure di decoro urbano per i cantieri di maggiore durata, con l'obiettivo di ridurre l'impatto visivo delle aree interessate dai lavori e migliorare la qualità percepita dello spazio pubblico durante l'esecuzione degli interventi.

(Unioneonline)

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