Può tornare libero Carles Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna arrestato all’aeroporto di Alghero in applicazione del mandato di arresto europeo spiccato su richiesta di Madrid per il “tentativo di secessione” della regione di Barcellona dalla Spagna attraverso il referendum del 2017.

Il giudice della Corte d'Appello di Sassari, Plinia Azzena, ha stabilito che il fermo del leader catalano non è illegale, ma, accogliendo anche la richiesta in tal senso del pg Gabriella Pintus, la stessa Azzena ha stabilito che non c'è motivo di applicare a suo carico alcuna misura cautelare.

Puigemont può quindi lasciare il carcere di Bancali, ma la vicenda – come confermato dall’avvocato Cannas, suo legale –non si conclude.

Il tribunale deve infatti decidere in merito all’estradizione di Puigdemont. Fino ad allora l’ex presidente dell’esecutivo di Barcellona dovrà restare in Sardegna.

