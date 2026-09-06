Proroga di due mesi a Sassari per la gestione dei servizi educativi per l’infanzia. La gara per il nuovo appalto, uno dei più onerosi per il Comune, è stata indetta a marzo e sarebbe in dirittura d’arrivo.

Così almeno riferisce la recente delibera del settore Politiche educative dove si scrive che sono «in corso di ultimazione le verifiche relative alle dichiarazioni rese dagli operatori economici proposti aggiudicatari». Ma l’anno scolastico è prossimo all’inizio e non si può aspettare.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha previsto una proroga del servizio per le tre realtà vincitrici nell’ultimo quadriennio e che avrà come ultimo termine il 31 ottobre 2026 e che costerà alle casse di Palazzo Ducale poco meno di 729mila euro.

La nuova gara, su cui si è soffermato ad agosto in commissione consiliare l’assessore al Bilancio, Programmazione e Innovazione, Giuseppe Masala, prevede il periodo 2026-30 ma anche la possibilità di un eventuale allungamento di altri 4 anni. Per un totale complessivo di 96 mesi, la spesa di 43 milioni di euro, e una gestione da articolare in 3 lotti.

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