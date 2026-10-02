Consegnati ieri a Sassari, nella caserma di via Rockfeller, i gradi ai nove sottufficiali neo promossi. Otto appartengono al ruolo Ispettori, uno a quello dei Sovrintendenti, tutti in servizio nelle varie articolazioni del Comando Provinciale, si sono visti apporre i gradi dal colonnello Antonio Maione, comandante provinciale dell’Arma, in un momento simbolico. A partecipare al momento anche altri ufficiali della Caserma Berlinguer di una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. A ricevere i gradi sono stati il Luogotenente Carica Speciale, Antonio Nicola Cubeddu, capo Sezione Ufficio Personale del Comando Provinciale di Sassari, Luogotenente Carica Speciale Proto Carta, Addetto al Reparto Operativo-Nucleo Informativo, Luogotenente Carica Speciale Davide Volonterio, Addetto Sezione di P.G. della Procura presso il Tribunale di Sassari, Luogotenente Claudio Biribicchi, Addetto alla 2^ Sezione del Nucleo Investigativo, Luogotenente Francesco Carta, Addetto Sezione Ufficio Personale del Comando Provinciale di Sassari, Luogotenente Piero Piludu, Addetto Sezione di P.G. della Procura presso il Tribunale di Sassari, Maresciallo Maggiore Massimo Piredda, Addetto al Reparto Operativo-Nucleo Informativo, Maggiore Davide Fois, Addetto al Reparto Operativo-Nucleo Investigativo, Brigadiere Capo Antonio Calaresu, Addetto al Reparto Operativo-Nucleo Informativo.

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