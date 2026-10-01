Tentativo di rapina oggi a Sassari. L’episodio è avvenuto in mattinata nell’esercizio commerciale Muraiya, a Predda Niedda, dove un uomo e una donna avevano sottratto diversa merce. Una volta arrivati alle casse, e scoperti dalla commessa, hanno provato a fuggire incontrando però la reazione della dipendente. Per liberarsi dalla donna l’hanno strattonata e spinta cercando di andarsene.

Nel frattempo è giunta sul posto la pattuglia dei carabinieri, della sezione Radiomobile, che ha bloccato e arrestato i due.

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