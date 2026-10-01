L’assistenza sanitaria dei medici di medicina generale si sposta in piazza Garibaldi 16, luogo in cui è stata allestita la sede degli ambulatori, nel centro cittadino di Porto Torres, concessa dal Comune alla Asl di Sassari. Proprio da questa giornata, nell’ambito 1.2 del Distretto di Sassari, prende servizio, un medicodi base con incarico a tempo determinato Nell’ambulatorio situato nel cuore della città, dove nei prossimi giorni verranno trasferiti altri tre medici di famiglia il nuovo medico Angelo Maccone Noguera garantirà la sua attività di assistenza sanitaria, in un luogo più comodo per gli utenti rispetto al Poliambulatorio di Andriolu, con servizio medico nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 13.30 alle 16.30 e giovedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. I pazienti potranno effettuare la propria scelta attraverso (3294881596) alcuni canali, come portale web di scelta del medico: https://zente.sardegnasalute.it/, di persona presso l’Ufficio Scelta/Revoca del Medico del Comune di Porto Torres nel Poliambulatorio di Andriolu (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle ore 14 alle 16.30), inviando una mail all'indirizzo sportellosau.portotorres@aslsassari.i o presso le Farmacie.

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