"Il nostro intendimento è chiaro: non perdere autonomie scolastiche sul nostro territorio". A dichiararlo, ieri in Sala Sciuti nel Palazzo della Provincia, il sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Giuseppe Mascia, in occasione della Conferenza sul dimensionamento scolastico 2027-28. Presenti all'incontro anche la dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Sviluppo Economico Sociale, e Culturale del territorio, Vittoria Loddoni e Anna Maria Massenti, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. "Prendiamo certamente atto delle istanze presentate in sede di Conferenza da amministratrici, amministratori e dirigenze scolastiche, presentando le nostre proposte alla Regione Sardegna- ha continuato Mascia- Agiremo in tal senso, come già fatto lo scorso anno, esprimendo chiaramente e in piena autonomia le posizioni della Città Metropolitana di Sassari a supporto e sostegno dei 66 Comuni che ne fanno parte, e degli Istituti Comprensivi del territorio”. L'obiettivo dell'Ente è l'ascolto del territorio, della rete dei punti di erogazione del servizio, lasciando agli Enti locali la possibilità di avanzare proposte di interventi. Focus soprattutto, secondo le linee guida, ai plessi sottodimensionati, o dove si trovano pluriclassi, e alla continuità dei percorsi formativi. “Situazioni differenti tra loro, che richiedono una valutazione attenta delle caratteristiche demografiche, territoriali e organizzative. Per questo la programmazione deve tenere insieme la sostenibilità della rete, la qualità dell’offerta formativa e la necessità di garantire servizi scolastici adeguati anche nelle realtà periferiche e nelle aree caratterizzate da condizioni di marginalità”, ha spiegato il sindaco metropolitano. Intanto il quadro generale ratifica i numeri e la stabilità delle 39 autonomie scolastiche nell’area della Città Metropolitana di Sassari. Per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 il contingente di organico assegnato alla Sardegna è pari a 223 unità, che conferma il dato relativo all’anno scolastico 2026/2027.

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