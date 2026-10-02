Approvato a Sassari il progetto di custodia e manutenzione di diverse aree verdi del Comune, tra cui il Parco della Solidarietà. È stata la giunta, nei giorni scorsi, ad aver dato il via libera a un’operazione, illustrata dall'assessore all'Ambiente Pierluigi Salis, resa necessaria dall’imminente scadenza dell’appalto.

Per questo l’ufficio tecnico del settore Ambiente e verde pubblico ha messo a terra il progetto che, oltre al parco citato, riguarderà anche quello dell’ex Colonia campestre, e una decina di aree verdi, in diversi quartieri cittadini.

Si prevede che il servizio abbia durata di due anni, con l’opzione per un terzo, con spese, in totale, per quasi 822mila euro.

Tra le zone in cui avverrà la manutenzione, orizzontale e verticale, delle aree verdi, vi è quella di via Era, sede ex Circoscrizione e Polizia municipale, tra le vie Pasella e Camboni, poi via Manca di Mores, sempre a Li Punti oppure, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, tra le vie Paganini e Donizetti.

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