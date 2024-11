Martedì prossimo alle 9 il teatro Verdi ospiterà la mattinata organizzata dalla Polizia locale di Sassari nell'ambito del progetto di educazione alla legalità “Neanche con un fiore”. Sono in tutto tredici le scuole secondarie coinvolte, con oltre 1.100 studentesse e studenti.

In apertura verrà rappresentata “I labirinti del male”, opera didattico-teatrale, contro la violenza di genere, che ha per protagonista Giorgia Ferrero. L'attrice interpreta un duplice ruolo, per raccontare una storia di conflitto tra ragione e passione, al limite tra pubblico e privato, lecito o illecito, malvagità e normalità.

In scena anche Luciano Garofano (già Generale dei Ris) che parlerà di stalking, dinamiche familiari, social network, rivelando aspetti nascosti e spesso sottovalutati del problema violenza, ma anche delle speranze emergenti dalla nuova legge sul femminicidio.

© Riproduzione riservata