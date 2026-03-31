La Sirenetta, Raperonzolo e le altre principesse Disney donano il loro sorriso, i supererori Capitan America, Thor e L'Uomo Ragno sprigionano la loro forza protettiva. E c'è pure il Dottor Strange, signore delle arti mistiche che in origine era un neurochirurgo. Venti sagome in forex saranno donate domattina alle 12 al reparto di Chirurgia Pediatrica e Neonatale dell’AOU di Sassari, alla presenza del professor Francesco Saverio Camoglio, direttore della struttura complessa

Dietro l’iniziativa c'è l’impegno dell’Associazione Living Stones e il contributo di Antonello Fadda - ideatore e titolare dell’azienda sassarese Character - che trasformano un gesto solidale in un segnale concreto di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Domani alle 12 alla presenza del professor Francesco Saverio Camoglio - direttore della struttura complessa - e dei membri dell’Associazione la presentazione e consegna del progetto.

Le sagome, realizzate in forex e progettate nel pieno rispetto delle caratteristiche richieste per gli ambienti sanitari - prive di spigoli vivi, sicure e conformi agli standard di sicurezza - rappresentano un esempio concreto di come anche i dettagli possano incidere sulla qualità della permanenza in ospedale. L’iniziativa è stata formalmente accolta dall’Azienda con apposita deliberazione, dando avvio al percorso che porterà alla loro installazione all’interno del reparto.

“Il vostro è un segno di attenzione, di fiducia, di vicinanza verso il lavoro che ogni giorno si svolge nei reparti con grande impegno”: così l’AOU di Sassari ha voluto ringraziare i promotori della donazione, sottolineando il valore di un gesto che rafforza il legame tra comunità e sanità pubblica.

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