Ancora un incidente sul lavoro a Sassari. Un operaio è rimasto ferito dopo essere precipitato dal tetto di un capannone allestito lungo la strada nella frazione di Bonassai.

L’uomo, rimasto infortunato mentre svolgeva il suo lavoro, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 accorso sul posto. Trasportato all’ospedale civile del Santissima Annunziata, l’operaio è stato ricoverato per aver riportato alcune lesioni.

Accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dello Spresal sulla dinamica dell’incidente: si indaga sulle eventuali responsabilità sull’accaduto. Solo un mese fa un manovale 36enne era caduto dall’impalcatura allestita in un cantiere in via Fermi a Sassari, un volo di quattro metri che gli aveva procurato gravi traumi in varie parti del corpo. Nell’ottobre del 2021 un’altra tragedia sul lavoro: un operaio di 43 anni era rimasto schiacciato dal muletto sul quale stava operando. L’uomo è morto per le gravi lesioni riportate.

