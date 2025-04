Arrestato a Sassari dai carabinieri per possesso di marijuana e cocaina.

Nei giorni scorsi i militari hanno sorpreso un giovane extracomunitario mentre, all’angolo di via San Donato, in centro storico, si trovava in compagnia di alcune persone note perché assumono stupefacenti.

Quando le forze dell’ordine si sono avvicinate alla persona, questa, appena avvistati, si liberava del giubbino indossato gettandolo a terra. I carabinieri lo perquisivano e frugavano poi nell’indumento rinvenendo sei dosi di cocaina e una dose di marijuana, già confezionate e pronte per essere spacciate.

L'extracomunitario veniva arrestato per poi essere condotto in tribunale per la direttissima.

