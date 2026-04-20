Sassari, Porto Ferro: Plastic Free raccoglie 1300 chili di rifiutiNei sacchi tanta plastica, vetro e indifferenziata. All’iniziativa hanno preso parte anche turisti e residenti
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Ben 1300 chili di rifiuti raccolti ieri nella spiaggia di Porto Ferro. L’iniziativa, promossa da Plastic Free insieme ai ragazzi del Bonga Surf School, ha permesso di “impacchettare” 4 grandi sacchi di microplastiche e, nelle dune vicine, anche 5 sacchi di vetro, 6 sacchi di plastica, 29 di indifferenziata.
Coi referenti dell’associazione Plastic Free Martina Marongiu, Roberto Manca e Serena Solinas, e con la presenza del consigliere comunale Angelo Azara, sono stati coinvolti oltre 60 partecipanti, tra cui almeno 15 bambini sotto gli 11 anni.
Ma si sono uniti pure turisti e residenti in un contributo collettivo alla pulizia dell'area. Al termine dei lavori il pranzo nel baretto “Piccoli Passi Coop”, che ha offerto una bibita a ciascun volontario. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Sassari che oggi si è occupato del conferimento dei rifiuti.