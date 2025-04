Doni stamattina a Sassari per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’Aou con un’iniziativa congiunta dei vigili del fuoco e dell’associazione Gianni Fresu di Porto Torres. I pompieri, con l’intervento del reparto Saf (Speleo Alpino Fluviale) e della gru autoscala, sono entrati dalle finestre della biblioteca della Pediatria, diretta dal dottor Gianfranco Meloni, vestiti da supereroi della DC Comics e della Marvel, Batman e Superman, portando sacchi colmi di dolci preparati dall’associazione “Gianni Fresu”.

Subito dopo sono arrivati anche Spiderman e Captain America nel reparto di di Neuropsichiatria Infantile, diretto dal professor Stefano Sotgiu. Ad accompagnare i vigili del fuoco nell'area ospedaliera di viale San Pietro, i motociclisti della polizia locale di Sassari e quelli del Motoclub Vigili del Fuoco Italia, guidati da Paolo Cossu.

“Siamo sempre pronti e solerti per metterci al fianco di chi lavora e sta in ospedale – ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Sassari, Antonio Giordano – e ci fa sempre piacere essere disponibili per iniziative di beneficenza ed essere accanto a chi non può stare a casa in questi giorni di festa.”

“L’idea di questa giornata – ha aggiunto Salvatore Fresu, dell’associazione Gianni Fresu – si inserisce nell’ambito della mission avviata da mio padre: aiutare i bambini. Con grande entusiasmo portiamo avanti iniziative come questa, perché un sorriso è la migliore medicina.” “Abbiamo bisogno sempre di grande aiuto – ha detto il dottor Meloni – e la società civile dimostra ogni giorno solidarietà verso la nostra struttura, punto di riferimento per i bambini del centro‑nord Sardegna. In tempo di Pasqua, queste iniziative rendono lo stare in ospedale meno pesante. Grazie davvero a tutte le associazioni che ci sostengono.”

Infine il pilota ufficiale della Federazione Italiana Moto, Luca Manca, dell’associazione onlus MotoFan, ha fatto vivere un’emozione unica ai bambini: un giro in corsia a bordo di una moto elettrica.

© Riproduzione riservata