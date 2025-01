Nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie in piazza San Pietro in Silki a Sassari si terrà domani alle 11 la messa per celebrare la festa della Polizia locale e il suo santo patrono, San Sebastiano.

Messa e cerimonia sono aperte a tutti colore che desiderino assistere.

Al termine della funzione, officiata dall’arcivescovo Gianfranco Saba, saranno consegnati gli encomi e i riconoscimenti al personale «distintosi per eccezionali atti di merito, di abnegazione e di coraggio», come prevede il regolamento del Corpo di Polizia locale di Sassari.

© Riproduzione riservata