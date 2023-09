Pietre posizionate al centro della carreggiata per segnare un tracciato stradale, utile alle esercitazioni di guida sulle auto. Succede in via Gennargentu, nel quartiere Sant’Orsola di Sassari, una zona scelta dagli istruttori di guida per svolgere le lezioni pratiche in auto, a coloro che si apprestano a conseguire la patente.

«Quelle grosse pietre, però, una volta terminate le esercitazioni, vengono abbandonate sulla strada – lamentano i residenti – mettendo a serio rischio la sicurezza delle auto che vi transitano».

I massi vengono disposti così da seguire un percorso stradale, con tanto di cartello stradale in cui si indicano i giorni stabiliti per le prove di guida pratica, di preparazione agli esami della patente. «Ma puntualmente ne fanno uso arbitrariamente senza rispettare i giorni stabiliti, usando le piste disegnate dai sassi sia di giorno che di notte – spiegano i residenti - e capita pure di essere aggrediti». Gli abitanti della zona hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine anche tramite e-mail, note che ancora non hanno ricevuto alcuna risposta.

© Riproduzione riservata